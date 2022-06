Invasione di camper, in Circoscrizione 5 spuntano accampamenti: "L'Amministrazione non fa nulla"

"Sequestrate quei camper". Non usa mezzi termini Alfredo Ballatore, coordinatore Sott.ne Welfare della Circoscrizione 5, per segnalare l'abusivismo dilagante dei camper che hanno letteralmente colonizzato piazzette e parcheggi in Borgo Vittoria.

'Assembramenti' in via Pietro Cossa e corso Cincinnato

Una situazione evidente anche in via Pietro Cossa e corso Cincinnato, dove gli insediamenti sono sempre di più, con tanto di tavolini e panni stesi dai nomadi che hanno allestito veri e propri campeggi a cielo aperto.

"Vorrei ricordare che esiste una Legge regionale che regolamenta il turismo itinerante e che sanziona con il sequestro dei mezzi mobili di pernottamenti, l'uso improprio degli stessi in spazi all'aperto: mi fa specie, nonostante le decine di segnalazioni che arrivano agli enti preposti, che nessuno si muova" attacca Ballatore.



Il consigliere di Circoscrizione prosegue: "Questa Amministrazione Comunale, in perfetta linea con il passato, continua a far finta di nulla".

Ballatore: "Le regola vanno rispettate da tutti"

"Quando i residenti potranno vivere in condizioni decenti e senza essere disturbati da soggetti che utilizzano aree improprie? Quando si dovrà attendere per fare in modo che le regole vengano rispettate e le rispettano tutti" ribadisce.



"Abbiamo sicuramente fiducia nella nostra Polizia Locale: fa quello che può, ma deve essere messa nelle condizioni di poter applicare la legge in materia. Caro Sindaco Lo Russo, quando verranno fatte azioni concrete che vadano incontro ai nostri cittadini che sono ormai stremati da queste situazioni?" conclude Ballatore.