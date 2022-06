Attimi di paura nella notte: rogo al Campus universitario, 200 ragazzi in strada fino alle 2.30

Attimi di paura, questa notte, presso una residenza universitaria di via Perugia. Intorno alle 22, infatti, per cause ancora da accertare, un incendio sarebbe scoppiato all'interno dell'edificio, costringendo tutti i 200 ragazzi presenti a scappare in strada.



Si pensa a un difetto nell'impianto di areazione, ma per il momento non ci sono certezze e si sta cercando di ricostruire la dinamica. Quel che è certo è che i ragazzi sono stati costretti a fuggire in tutta fretta e hanno atteso che la situazione tornasse sotto controllo per ore.



Il rientro è stato permesso soltanto intorno alle 2.30 quando le fiamme sono state domate.