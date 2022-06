Officine Caos presenta la terza edizione della rassegna estiva "Il coraggio di essere felici"

Torna per il terzo anno consecutivo la rassegna estiva Il Coraggio di Essere Felici alle Officine CAOS, a cura di Stalker Teatro. Nata nel periodo di massimo disorientamento causato dalla pandemia, la rassegna offre occasioni per stare insieme con serenità e ridare fiducia al territorio, nel quartiere Le Vallette. Un programma variegato, che dal 17 giugno al 16 luglio propone serate di spettacolo e musica dal vivo, con artisti locali e nazionali affermati che presentano lavori contemporanei e brillanti. Alla programmazione serale si aggiunge una ricca offerta di appuntamenti per grandi e piccoli, con laboratori creativi, letture animate, passeggiate alla scoperta del quartiere, nordic walking e tante altre attività, tutte da sperimentare.

Gli spettacoli e gli appuntamenti sono gratuiti con offerta libera e su prenotazione, e si terranno all’aperto, nel cortile di Officine CAOS, piazza Montale 14. Tutte le serate cominciano alle 21.15, fatta eccezione per la Festa della musica, che ha inizio alle 19.

Lo sport è di scena: l’apertura della stagione sarà venerdì 17 giugno (replica sabato 18 giugno). Scenderanno in campo Le ragazze del Basket, spettacolo di OfmCompany, ispirato alla vera storia della squadra di basket femminile nata alle Vallette all’inizio degli anni ’70. Il gruppo è stato reclutato in squadre di basket femminile under 16 in tutta la Provincia di Torino. Le giocatrici reali saranno affiancate da allieve e allievi, attrici e attori di OfmCompany. Con il patrocinio della Federazione Italiana Basket

Martedì 21 giugno a partire dalle 19 si celebra la Festa Europea della Musica, con eventi che avvengono contemporaneamente in 120 nazioni, in tutto il mondo: apre la Festa il Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Venaria Reale: a seguire, Le ultime 5 cartine, Underscore Quartet, Regione Trucco, Liminall, Brixton – The Music of The Clash, Atwood, Blast Damage.

Danza contemporanea d’autore venerdì 24 giugno: la compagnia Tardito Rendina presenta Gonzago’s rose, realizzato in collaborazione con Giorgio Rossi e Doriana Crema, con il sostegno dell’associazione Sosta Palmizi e del MIBACT

Serata musicale sabato 25 giugno, con il concerto della rock prog band torinese Syndone, in Help! Syndone plays the Beatles, che ripropone in chiave personale i classici successi del quartetto di Liverpool.

Venerdì 1° luglio, Musica X 2. In scena due grandi musicisti, Gianluigi Carlone, frontman della Banda Osiris, e Matteo Castellan, compositore e performer. Serata all’insegna del divertimento e della poesia, con brani originali e musiche di vari autori, reinterpretate o totalmente rivisitate: un viaggio musicale da Bizet a Tintarella di luna.

Sabato 2 luglio Industria Scenica presenta Che forma hanno le nuvole? spettacolo pluripremiato che mette in scena le avventure di Nemo, amico speciale della piccola Vera.

Giovedì 7 luglio Musiche popolari da più di un Sud: il gruppo Suoni dal Salento quartet propone i un viaggio musicale tra il nostro sud e i Balcani, ritmi della musica popolare capaci di coinvolgere e di parlare a tutti: canti d’amore, canti di lavoro, di viaggio, musica per il ballo e per il divertimento.





Sabato 9 luglio P.O.P / Piccola Orchestra Pasolini di Teatro Nucleo: un cabaret sarcastico e poetico tra musica e parole che indaga alcune opere e visioni del rivoluzionario e travagliato artista, nel centenario della nascita.

Venerdì 15 luglio torna la danza d’autore: Cie Twain presenta Little Something, regia e coreografia di Loredana Parrella. L’obiettivo dell’esistenza è divenire, essere un Grande Amore Senza Fine, anche se in partenza siamo una piccola cosa, un little something appunto…