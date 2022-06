Music for uncertain times: a Torino Samuel e Jeremiah Fraites raccontano la bellezza italiana

Torna dal 21 giugno "Music For Uncertain Times" con tre nuovi episodi (della durata di 10 minuti ciascuno) che mettono in dialogo la bellezza del patrimonio culturale italiano con i nuovi scenari della creatività musicale. Un viaggio attraverso un’Italia in cui ci si interroga sull’incertezza dei nostri tempi, provando a rispondere con il linguaggio universale ed estemporaneo della musica e dell’arte.

Tre città, tre location esclusive che ospitano tre duetti di artisti italiani ed internazionali che raccontano la bellezza italiana contemporanea, tra queste anche Torino. Protagonisti Samuel e Jeremiah Fraites dei The Lumineers nello scenario del Dancing Le Roi di Torino.

Music For Uncertain Times è parte delle azioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la promozione della scena culturale italiana contemporanea.

A Torino, Samuel e Jeremiah Fraites eseguono una versione di E Invece, singolo contenuto nell’album di Samuel, accompagnati da Bandakadabra, marching band di otto elementi nello scenario del Dancing Le Roi meta obbligata per i divi anni Sessanta, i cui dettagli voluti da Carlo Mollino (che nel 1952 progettò a Torino l'Auditorium Rai Arturo Toscanini)rendono il più eclettico dei suoi progetti fatto di mosaici, scalette e giochi in ferro battuto. Un luogo sospeso nel tempo, ildepositario di una storia unica.