Bertola (M4O): "I rifiuti da Roma inceneriti a Torino dimostrano che non abbiamo bisogno di nuovi impianti"

"Mentre la maggioranza di centrodestra spinge per un nuovo inceneritore, in Piemonte arriveranno circa 1.000 tonnellate di rifiuti a settimana da Roma, a conferma del fatto che l'impianto di Gerbido ha ancora spazio e deve rimanere l'unico della regione". Lo dichiara Giorgio Bertola, consigliere regionale del Movimento 4 Ottobre.

Nella gestione dei rifiuti l’incenerimento rappresenta il passato. Non per la nostra maggioranza in regione e neppure per il sindaco PD Lo Russo, fan della prima ora dell’incenerimento tanto da spingersi a sostenere che un nuovo impianto a Roma le cambierebbe in meglio il volto.

Nel 2016 riuscimmo a convincere la sindaca Appendino ad opporsi all’invio di rifiuti dalla Sicilia. Oggi il PD piemontese, invece, nicchia.

Dal nostro canto ribadiamo ancora una volta che l’unica gestione sostenibile dei rifiuti debba prevedere esclusivamente il riciclo, il riuso e lo zero waste.