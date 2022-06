Nichelino, pensionato 87enne trovato morto in casa dopo 4 giorni: fatale un malore improvviso

Dramma della solitudine a Nichelino. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 giugno, i Vigili del fuoco hanno trovato il cadavere di un uomo di 87 anni, residente in via Pallavicino, all’interno del suo appartamento: l'uomo viveva da solo.

Fatale un improvviso malore

Secondo le ricostruzioni, non si avevano notizie di lui da almeno quattro giorni. Tempo in cui probabilmente l’uomo è deceduto, probabilmente a causa di un improvviso malore. Non sentendolo più, i vicini avevano allertato i pompieri. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato.

Ambulanza fissa al mercato

Un colpo di calore o un malore improvviso hanno rischiato di essere fatali ad un altro anziano, nei giorni scorsi, mentre faceva la spesa al mercato. Ed allora il sindaco (e medico) di Nichelino Giampiero Tolardo ha deciso di far posizionare un’ambulanza fissa all'ingresso del mercato, con personale pronto all’intervento se necessario, per evitare che si ripetano situazioni di questo genere.