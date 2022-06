Gravissimo incidente in corso Galileo Ferraris, muore un motociclista di 64 anni

Gravissimo incidente in corso Galileo Ferraris, centauro 64enne deceduto

Attorno alle 16.30 di oggi, martedì 28 giugno, in corso Galileo Ferraris all'angolo con corso Montelungo, per cause ancora da accertare, si è verificato un grave incidente stradale.

Inutili i soccorsi

Un uomo a bordo di un motociclo è entrato in collisione con un’autoambulanza e nella caduta ha riportato lesioni gravissime. Nonostante i tentativi di rianimazione, il motociclista di 64 anni non ce l’ha fatta ed è deceduto.

Sul posto è intervenuta la squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Locale.