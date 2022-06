Due detenuti stranieri aggrediscono ispettore e quattro agenti del carcere di Torino

"Auspichiamo – conclude Beneduci - al di la delle assenze e della superficialità degli organi dell’amministrazione penitenziaria, che la Guardasigilli Cartabia tra gli interventi in programma per la riforma della giustizia si ponga anche il problema dell’attuale funzionalità degli istituti penitenziari e degli ingiustificabili disagi degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria persino in relazione ad una inadeguata allocazione dei detenuti cosiddetti “psichiatrici” che non dovrebbero essere trattenuti all’interno di strutture penitenziarie ordinarie”.