Luglio amaro per i pendolari Gtt: il biglietto integrato metropolitano costa quasi un euro in più

Luglio amaro per i pendolari che usano i treni extraurbani "Formula" Gtt: da domani aumenta il costo sia dei biglietti singoli, che degli abbonamenti.

Dal 1 luglio, a causa dell'aggiornamento automatico delle tariffe all'inflazione, i rincari saranno del +5,64% per Formula e del 5,54% di quelle fuori Formula.

"Schizza" verso l'alto anche il prezzo del Biglietto Integrato Metropolitano (A e B), che permette viaggi intermodali su tram, bus, ferrovie e metropolitana. Il BIM A, valido per 100 minuti dalla convalida sulla rete urbana e suburbana entro i limiti della prima cintura, sarà in vendita a € 3,50 anziché € 2,70. Il BIM B, valido per 120 minuti dalla convalida sulla rete urbana e suburbana GTT di Torino e su alcune linee automobilistiche extraurbane gestite dal Consorzio Extra.To, passerà da € 3,20 a € 4.