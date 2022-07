Beve, minaccia il titolare e se ne va senza pagare, 38enne marocchino arrestato dai carabinieri a Moncalieri

Aveva bevuto e consumato, ma poi intendeva andarsene senza pagare. Così un 38enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri di Moncalieri.

Il fatto è successo in un bar di via Sestriere. Dopo aver aperto il frigo delle bevande ed essersi messo a bere, ha provato ad uscire come se nulla fosse, anzi ha minacciato con un coccio di bottiglia il titolare del negozio.

Ma nel giro di pochi attimi sono giunti sul posto i militari dell'Arma, che hanno ammanettato e ridotto il 38enne a più miti consigli, dopo essere stati a loro volta minacciati e poi aggrediti.