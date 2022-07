Carmen Consoli accende l'estate di Collegno con il settimo appuntamento di Flowers Festival

Martedì 5 luglio, alle ore 21, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), salirà sul palco Carmen Consoli, per il settimo appuntamento di Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il patrocino del Ministero per la Cultura, con il sostegno di Città di Collegno, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte e con il contributo di Iren Sustainability Partner.

Dopo aver inanellato un sold out dopo l'altro con la sua ultima tournée teatrale Carmen Consoli torna live con nuove atmosfere e nuovi suoni per il tour di “Volevo fare la rockstar”. La cantante si esibirà in formazione full band, con sette eccezionali musicisti: Antonio Marra alla batteria; Marco Siniscalco al basso; Massimo Roccaforte alle chitarre; Adriano Murania al violino; Emilia Belfiore al violino; Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte. In apertura di concerto ci sarà Elisa Coclite, in arte Casadilego. Dalla vittoria della quattordicesima edizione di X Factor continua a stupire con sonorità nuove e un percorso artistico che passa dal singolo “Giardino”, prodotto dal giovane producer Estremo, al grande schermo come protagonista del film “My Soul Summer”.

Il festival continua con GEMITAIZ (6 luglio), MANUEL AGNELLI (7 luglio), WILLIE PEYOTE (8 luglio), ERNIA (10 luglio), NOYZ NARCOS/RANCORE (11 luglio), MARGHERITA VICARIO/DITONELLAPIAGA (13 luglio), YANN TIERSEN (14 luglio), EUGENIO IN VIA DI GIOIA/rOVERE (15 luglio), ARIETE (16 luglio) e le due produzioni ospiti “Una palla al piede” (17 luglio) e Long Live The Queen (18 luglio), sono gli artisti protagonisti di Flowers Festival 2022.

Un programma che segna il ritorno di Flowers Festival che, per diciotto giornate di spettacolo dal vivo, riporterà il pubblico alla dimensione precedente al 2020 nello spazio del Cortile della Lavanderia a Vapore, al Parco della Certosa di Collegno, in quello che fu il più celebre manicomio italiano, definito nei suoi perimetri da edifici di grande valore architettonico come la Lavanderia stessa, trasformata in Casa Europea della Danza e oggi unico centro di residenza in Piemonte, l’ex Stireria attualmente in via di recupero e il Padiglione 14, detto dei “furiosi”, lo spazio più simbolico di quel luogo così come ricorda Matteo Cavallone, Assessore alla Cultura della Città di Collegno “La nostra città, grazie al Polo regionale della danza che ha nella Lavanderia a Vapore la massima espressione, e a iniziative fortunate organizzate nel corso degli anni, su tutte il Pellerossa Festival e, dal 2015 Flowers Festival, vive un presente di prestigio, propulsivo per un futuro ispirato da grande creativa progettualità artistica”.

Francesco Casciano, Sindaco di Collegno: “Le grandi opportunità offerte da Flowers Festival 2022 sono l’occasione per scoprire la Città e il suo parco dove arte, cultura, animazione, musica si fondono in un'unica grande offerta ludico-aggregativa. Aspettiamo tutti al Flowers Festival, uno degli appuntamenti culturali più importanti a Collegno, nella Città Metropolitana e nella nostra Regione”.