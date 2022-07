Danneggiata la targa in ricordo di Bruno Neri: una cerimonia per ricordarlo e per ripristinarla

Bruno Neri, calciatore e partigiano morì, in un conflitto a fuoco con le truppe nazifasciste il 10 luglio 1944 nei pressi dell'eremo di Gamogna, sull'Appennino tosco-emiliano.

Il 10 luglio 2022 alle ore 11 presso il toret di piazza San Gabriele da Gorizia, su iniziativa delle locali sezioni Anpi Leo Lanfranco e Nicola Grosa con l'adesione di varie entità fra cui le Circoscrizioni 8 San Salvario-Nizza-Lingotto-Filadelfia e 2 Santa Rita-Mirafiori Nord-Mirafiori Sud, si svolgerà una cerimonia in suo ricordo che prevede anche il ripristino della targa e della sua foto.

A pochi giorni all'anniversario della morte di Bruno Neri, l'Anpi organizza il ripristino della targa in suo ricordo che è stata vandalizzata.

Dalla targa è stato asportato il logo dell'Anpi e danneggiata la foto del giocatore nato a Faenza il 12 ottobre 1910 e divenuto famoso, oltre che per le sue prestazioni sportive, per non aver effettuato l'obbligatorio saluto fascista, nella partita inaugurale dello Stadio Comunale, ora Franchi di Firenze.