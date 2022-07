Moncalieri inaugura nuova aula studio per gli universitari

L'estate è sinonimo di vacanze e scuole chiuse, ma ci sono anche molti studenti universitari che a luglio sono impegnati negli esami. Per questo la Città di Moncalieri ha deciso di venire loro incontro, offrendo un servizio in più.

Nuova aula studio presso la Famija

Per prepararsi agli esami, studiare e fare i compiti, è stata aperta una nuova aula studio serale presso la 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐣𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐜𝐚𝐥𝐞𝐫𝐞𝐢𝐬𝐚, dal lunedì al giovedì in orario serale, dalle 20 alle 24, in un'area climatizzata, con wifi libero, bar e punto ristoro.

Il progetto è stato inaugurato grazie al lavoro dell'associazione Giovane Arcadia Vivere Moncalieri con il consigliere Roberto Giacotto, alla presenza degli assessori Davide Guida e Alessandra Borello.

Area climatizzata, bar e wifi libero

"In questo modo, gli studenti che avranno bisogno di un posto dove concentrarsi, non avendo eventuali alternative, potranno rivolgersi alla Famija e trovare uno spazio con tutte le comodità necessarie", ha spiegato l'assessore all'Istruzione Guida.