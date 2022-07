Nichelino, incendio attorno ad un capannone in via Pio X: torna l'incubo piromane

Da un paio di settimane a questa parte, quando qualcosa va a fuoco a Nichelino subito viene da pensare ai piromani, visto quanto successo recentemente, specie con il rogo dei giardini di via Trento, per il quale le forze dell'ordine sono alla caccia di quattro giovani.

Incendio in via Pio X subito domato

Nella notte appena trascorsa Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in via Pio X per un piccolo incendio sviluppatosi attorno ad un capannone industriale. Si trattato solo di alcune sterpaglie, i pompieri non hanno avuto problemi a domare le fiamme in pochi minuti e non ci sono stati danni alla struttura.

Nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella dolosa, il che non lascia tranquilli pensando a possibili nuovi episodi.