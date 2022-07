Erbacce e piante, la Strada del Villaretto è una giungla: “Assessore, intervenga”

Tra erba alta e vegetazione che cresce incontrollata, passare oggi dal Villaretto vuol dire immergersi in una vera e propria giungla, nell’estrema periferia di Torino.

Qui, in questo territorio che spesso denuncia abbandono e poca considerazione da parte del Comune, le strade di accesso al quartiere sono letteralmente invase dalle piante. La denuncia arriva da Roberta Braiato (Fratelli d’Italia) che ha raccolto le testimonianze di chi quelle strade le percorre ogni giorno per andare a casa o a lavoro: gli automobilisti, i motociclisti e i ciclisti.

Strade impercorribili e "democratiche"

Si, perché nell’incuria le strade del Villaretto sono estremamente democratiche: impercorribili per tutti. “La folta vegetazione, oltre a nascondere segnali stradali, porta gli automobilisti a spostarsi a centro strada. Inoltre l'erba alta all'incrocio in uscita dal quartiere Villaretto, non permette di avere la visuale libera mettendo a rischio l'incolumità degli automobilisti che sono costretti ad avanzare per vedere chi sopraggiunge dalla parte opposta”.

L'appello all'assessore Tresso

“Assessore Tresso, crediamo che si debba intervenire. Anche con una certa urgenza”. Un appello non solo per ripristinare il decoro, ma anche per evitare spiacevoli incidenti e drammi.