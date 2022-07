Tornano i soggiorni climatici per gli anziani di Moncalieri. Al via le iscrizioni per settembre

L'estate è in pieno svolgimento ma a Moncalieri si guarda già al mese di settembre, quando ritorneranno, come da tradizione, i soggiorni climatici per la terza età.

Tra la Romagna, la Toscana e l'Abruzzo

Le iscrizioni sono partite in questi giorni. Tra le mete si conferma la amatissima Romagna (Rimini, Rivazzurra, Miramare, Cesenatico, Cervia), torna la Toscana con Lido di Camaiore e si aggiunge la novità dell’Abruzzo con Giulianova. Per la Romagna e l’Abruzzo si parte il 4 settembre e si torna il 18, per la Toscana partenza il 17 con ritorno il 1° ottobre.

Montagna: "Opportunità di socializzazione"

"Ringrazio l'assessore Silvia Di Crescenzo, che segue i soggiorni per la Città di Moncalieri e per l’Unione dei Comuni - ha detto il sindaco Paolo Montagna - Il nostro impegno è sempre quello di offrire ai cittadini la possibilità di una vacanza senza preoccupazioni, da trascorrere sapendo di essere in buone mani e di poter condividere l’esperienza con tante persone. Il benessere e la salute delle nostre comunità passano anche da queste opportunità di socializzazione".