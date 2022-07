Per i 150 anni gli Alpini scalano 150 Cime: nel Torinese le Penne nere a Bobbio Pellice, Traversella e Gad

"L'iniziativa "150 Cime" - ha spiegato il Generale Ignazio Gamba - contribuirà a incrementare la nostra capacità di condurre attività di warfighting in tutti gli ambienti, compreso quello montano e artico, contraddistinto da climi rigidi d'inverno e da vincoli posti dal terreno". Tra le cime di difficoltà variabile figurano il Monte Bianco, il Cervino, il Gran Paradiso, il Monte Rosa, lo Chaberton, la Tofana di Rozes, per un totale di 160 mila metri di dislivello in dieci regioni/province autonome coinvolte. Un ritorno alle origini per alcune unità, che opereranno nelle stesse valli delle prime 15 compagnie alpine, istituite nel 1872. A margine delle ascensioni, le Fanfare delle Brigate Alpine si esibiranno come di consueto nelle località montane.