Cultura: quasi 2 milioni di contributi per progetti di spettacolo dal vivo nelle periferie

Assegnati i contributi per attività di carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo nelle aree cittadine periferiche.

I progetti selezionati dal Comune di Torino avranno come obiettivi la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nelle periferie attraverso attività di spettacolo anche di carattere innovativo, rivolte all’inclusione culturale; azioni di riequilibrio territoriale attraverso il rafforzamento dell’offerta culturale; la promozione di iniziative formative e l’attivazione di laboratori dedicati alle arti performative.

Le proposte candidate e ammesse sono state in tutto 20 così distribuite sul territorio:

Circoscrizione 2

Il Teatro fa Bene, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS

Circoscrizione 3

Rassegna The Listeners, Metamorfosi Notturne (Associazione)

N3XT STOP? Cultura in itinere, Il Cerchio di Gesso / Cubo Teatro (APS)



Circoscrizione 4

alle Periferie alle Stelle, Tedacà (Associazione)



Circoscrizione 5

Station to Station / Le Vie delle Arti, Il Mutamento Zona Castalda (ETS)



Metropolitan Art, Stalker Teatro (Soc. Cooperativa)



Circoscrizione 6

Portraits, Accademia dei Folli (Associazione)



Bio-Grafia, Associazione Choros (Associazione)



AIONè sempre tempo di teatro, Compagni di Viaggio (APS)



Circoincanto, Società Ginnastica di Torino (ASD)



Metro Music, Orchestra Filarmonica di Torino(Associazione)

Danza Oltre le Barriere, Fondazione Egri per la Danza



Circoscrizione 7

16° JUST FOR JOY Street Art Festival, CITA Cooperativa ITaliana Artisti(Società Cooperativa)

C.I.R.C.L.E. - Culture in Road Creative Lively Edge, A.M.A. Factory (Impresa Sociale)



Circoscrizione 8

Andata e Ritorno, Associazione Baretti (Ass.)

C2C Festival 2022, Situazione Xplosiva (Associazione)

Colosseo: The Making Of Colosseo (S.r.l.), EcoagoràBiancaneve (Soc. Cooperativa)

Nice Festival, Fondazione Cirko Vertigo

Scorribande Metropolitane, Santibriganti Teatro (Associazione)

Le attività saranno perlopiù realizzate in partenariato, così che la misura di finanziamento sosterrà concretamente, tra soggetti capofila e soggetti partner, 66 realtà del territorio per un importo complessivo di 1milione e 815 mila euro.

I restanti 21mila e 721 euro rispetto alle disponibilità complessive a bando (1 milione 836 mila e 721 euro) verranno distribuiti - alla luce di quanto previsto dall’avviso in ordine alla destinazione di eventuali residui - tra i soggetti vincitori in proporzione al punteggio complessivo conseguito.

L'avviso rappresenta la terza linea di finanziamento messa in campo dalla Città dopo il bando per le attività estive e i fondi REACT-EU: con queste tre azioni sono state assegnate al ricco mondo associativo delle circoscrizioni, per l’anno 2022, risorse per circa 4 milioni di euro.