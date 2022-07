Corso Potenza, troppi incidenti fuori dal sottopasso. Crescimanno: "Servono pannelli luminosi"

Una situazione che ha spinto Enrico Crescimanno , presidente della Circoscrizione 5, a scrivere all'assessora alla Viabilità Chiara Foglietta , per chiedere di installare dei pannelli luminosi che consentano agli automobilisti che si dirigono verso Largo Grosseto e via Lucento di avere chiarezza dei percorsi corretti in superficie.

"Per quanto riguarda la direttrice via Lanzo - ingresso via Stradella, si chiede di far intervenire gli uffici preposti per adottare possibili soluzioni per l'apertura della via, magari con orari concordati e limitati" afferma il presidente.