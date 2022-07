Uil, due giorni di congresso al Santo Volto: Torino e il Piemonte tra sfide del lavoro e crisi di governo

Due giorni di congresso per la Uil Torino e Piemonte il 26 e 27 luglio al Santo Volto

Due giorni di Congresso, per la conferma di Gianni Cortese come segretario provinciale e regionale del sindacato. Ecco l'appuntamento che Uil ha fissato sul calendario per il 26 e 27 luglio, negli spazi dell'auditorium del Santo Volto di Torino.





Lo slogan scelto per la due giorni è "Insieme per costruire un futuro con più diritti e meno disuguaglianze". E ai lavori saranno presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio e il console onorario dell’Ucraina, Dario Arrigotti.

Sarà proprio Gianni Cortese a tenere la relazione introduttiva, con un'analisi dell'attuale situazione socio-economica (e quindi occupazionale) della nostra regione, il tutto alla luce della crisi di Governo che ha portato alle dimissioni del premier, Mario Draghi.

Le conclusioni saranno affidate al segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri.