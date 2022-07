Viaggio cosmico nell’universo del cibo: sbarca a Moncalieri (G)astronomie, il festival degli scienziati di buona forchetta

Le degustazioni andranno ad accompagnare sia sabato 23 sia domenica 24 luglio il ricco palinsesto pomeridiano di incontri con importanti ospiti del mondo scientifico e aerospaziale (come da programma allegato), che si terranno sino alle ore 19,30 nell’area palco, sotto le arcate, e poi gli spettacoli in fascia serale, sino alle 24.

Il momento clou di questa prima edizione di (G)astronomie – Il Festival degli scienziati di buona forchetta sarà domenica 24 a partire dalle 19,30 con la Grande Cena Spaziale preparata dallo chef Fabio Montagna . Un evento esclusivo, per una space full experience all’insegna dell’alta cucina in cui i commensali potranno assaporare un menù a tema spaziale creato ad hoc per l’occasione, in una location di grande fascino. Il tutto impreziosito da «pillole di spazio» con gli ospiti del mondo aerospaziale.

Protagonista l’ingrediente più rappresentativo della cucina di Fabio Montagna: il baccalà, per un inedito viaggio in punta di forchetta in cui il pregiato merluzzo islandese incontrerà la geografia e le atmosfere di Marte. A seguire, ci si sposterà sotto le arcate del giardino del Castello, per la proiezione del film "Sopravvissuto – The Martian" di Ridley Scott, tratto dal romanzo L’uomo di Marte del 2011 di Andy Weir.

Contenuti multimediali e l'omaggio a Gagarin

In più percorsi espositivi con contenuti multimediali sulle missioni spaziali e un tavolo a cura del Centro Modellistico Torinese, che in occasione di (G)astronomie – Il festival degli scienziati di buona forchetta, esporrà una parte della collezione per illustrare i passi dell’evoluzione della conquista dello spazio: da Gagarin ai futuri viaggi verso Marte. Sarà esposto il modello che ha partecipato al concorso Internazionale al Museo Della Cosmonautica di Mosca, nell’anniversario dei 60 anni del volo di Yuri Gagarin, classificandosi terzo, ci saranno i modelli dei tre astronauti dell’Apollo 11 che all’interno di una capsula, collegata a un pallone sonda, hanno volato sino a 33.000 metri di quota, nell’anniversario dei 50 anni del primo sbarco sulla Luna. Non mancheranno attività per bambini e ragazzi a cura di OAGe – Osservatorio Astronomico di Genova. Laboratori e appuntamenti anche per i più piccoli

Grandi e piccoli potranno inoltre sperimentare attività con i robot della LEGO® svolgendo alcune missioni proposte dalla FIRST® LEGO® League Challenge sul campo a tema spazio Into Orbit. I laboratori della durata di 30 minuti si svolgeranno dalle 16 alle 20,30 e sarà possibile prenotare i turni di partecipazione direttamente allo stand. Associazione Artù APS si occupa di tecnologie, robotica nell'educazione come strumenti per la creazione di reti intergenerazionali capaci di affrontare unite le sfide del futuro.