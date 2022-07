Aggrediscono i poliziotti durante i controlli nei locali della movida: tre arrestati

Nella notte fra sabato e domenica, la polizia ha coordinato un servizio straordinario interforze disposto con ordinanza del Questore nelle zone del centro cittadino maggiormente interessate dalla movida, in particolare nel quartiere Vanchiglia (via Balbo, Piazza Santa Giulia, Piazza Vittorio Veneto) e in San Salvario, che ha consentito l’identificazione di 31 persone e il controllo di 4 esercizi commerciali.

In particolare, alle ore 3.30, gli operatori sono intervenuti presso un locale di via Santa Giulia ove era stata segnalata la somministrazione di cibi e bevande al pubblico oltre l’orario consentito (ore 3.00).

Nel corso della verifica si è riscontrato che in un dehors esterno al locale erano effettivamente presenti 6/7 avventori, seduti ai tavoli in attesa di essere serviti, che sono stati invitati a allontanarsi. Mentre alcuni avventori si recavano effettivamente alla cassa per poi andare via pacificamente, tre soggetti (due uomini e una donna) assumevano un atteggiamento ostile e polemico da subito nei confronti del personale operante, che sfociava poco dopo in una vera e propria aggressione nei loro confronti. Nel contesto, un funzionario e un ispettore superiore hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Si è proceduto all’arresto dei tre soggetti per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale con lesioni aggravate, mentre sono in corso da parte della polizia locale accertamenti nei confronti del titolare dell’esercizio in merito alle irregolarità di carattere amministrativo.