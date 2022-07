Un grosso blackout lascia al buio il centro di Settimo Torinese

“ Questa volta a rimanere completamente al buio sono i cittadini di tutto il centro storico – così in una nota il Consigliere comunale Antonio Borrini – Il problema dei black-out dell'impianto di illuminazione pubblica non accenna a diminuire e ancora una volta a farne le spese sono i nostri concittadini ".

"Questo fenomeno – conclude il Consigliere comunale – non fa altro che aumentare la percezione di totale insicurezza dei settimesi. L'auspicio è che alle rassicurazioni avute in consiglio comunale da chi di dovere alle eccezioni sollevate, seguano concretamente i cosiddetti fatti, poiché, ad oggi, continuano a persistere moltissimi disagi nelle ore serali e notturne in svariati punti della nostra città".