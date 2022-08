Bel tempo e caldo, nel Torinese risalgono le temperature: venerdì temporale

Le massime in pianura saranno tra i 32° e i 35° gradi

L’alta pressione tornerà a farla da padrone sul Nord Ovest, con nuovo aumento della colonnina di mercurio e ritorno della canicola estiva. Farà nuovamente caldo , in attesa di vedere se saranno confermati i temporali per venerdì è un guasto del tempo più marcato per il prossimo fine settimana, con coincidente calo della colonnina di mercurio.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 01 a mercoledì 03 Agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso il mattino, salvo locali addensamenti pomeridiani a carattere cumuliforme più significativi in prossimità dei rilievi.

Temperature in aumento con valori massimi in pianura tra 32 e 35 °C, minime tra 20 e 22 °C.

Venti deboli su Piemonte , salvo colpi di vento nelle celle temporalesche

Da giovedì 04 Agosto

Nubi in aumento dal pomeriggio, irregolarmente nuvoloso domani con temporali possibili dal pomeriggio

