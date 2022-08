Tragedia a Pianezza: una moto si scontra con un'auto, morto il centauro. Dopo il ricovero in ospedale, deceduto anche il passeggero

Due uomini hanno perso la vita oggi pomeriggio in un terribile incidente che, a Pianezza, ha coinvolto un'auto e una moto.

Lo scontro tra i due mezzi, avvenuto in via San Gillio, sarebbe stato violentissimo: la moto Bmw e la Fiat Panda si sono urtate ma la ricostruzione esatta della dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Rivoli. Di certo, l'uomo alla guida della moto e il passeggero sono stati sbalzati sull'asfalto. Per il primo non c'è stato nulla da fare, il secondo è stato invece trasportato d'urgenza al Cto, ma è morto poco dopo.

La conducente della Panda è stata invece soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ambulanza all'ospedale di Rivoli.