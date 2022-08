Due incendi in Val di Susa: vigili del fuoco al lavoro a San Giorio e a Bardonecchia

Vigili del fuoco oggi pomeriggio in azione per fronteggiare due incendi boschivi in Val di Susa.

Il primo ha interessato borgata Pognant, a San Giorio di Susa. Dalle 14 le squadre dei vigli del fuoco dei distaccamenti volontari di Borgone e Rivoli stanno intervenendo in collaborazione con quelle dei volontari AIB della valle e i carabinieri forestali per spegnere le fiamme.