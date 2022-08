Notte di San Lorenzo: ecco dove vedere le stelle ed esprimere i propri desideri

Tutti con il naso all’insù questa sera per la Notte di San Lorenzo. Come da tradizione il 10 agosto infatti sarà una delle notti in cui si potrà assistere al passaggio delle stelle cadenti o delle Perseidi, che provengono dalla costellazione di Perseo.

Il 10 agosto è il giorno in cui nel calendario cristiano si ricorda il martirio di San Lorenzo che, secondo la leggenda, morì arso vivo bruciato da tizzoni ardenti simili a stelle cadenti infuocate, per questo gli astri sono anche chiamati Lacrime di San Lorenzo.



Quest’anno secondo gli esperti l’apice dello sciame meteorico si verificherà intorno al 12-13 agosto, ma attenzione, alla Luna Piena di quei giorni che potrebbe interrompere lo spettacolo.

Per riuscire a scorgere la scia delle Perseidi nella Notte di San Lorenzo ed esprimere il vostro desiderio, il consiglio migliore è trovare un luogo poco luminoso, se possibile isolato dalle luci della città, e rivolgere lo sguardo verso nord-ovest. L’ideale sarebbe una spiaggia o un posto di montagna, ma anche in città ci sono spazi in cui rilassarsi e provare ad aguzzare la vista in attesa del loro passaggio.

Tra i luoghi migliori e più romantici in cui attendere le stesse nella Notte di San Lorenzo c’è sicuramente il Parco del Valentino, Superga, ma anche il Monte dei Cappuccini, la strada Panoramica dei Colli che porta da Superga a Pino Torinese.

Se invece avete voglia di una serata organizzata ad hoc ecco i luoghi fuori e dentro la città in cui si svolgeranno iniziative in occasione della Notte di San Lorenzo.

Planetario

Il 10, 11 e 12 agosto sarà possibile visitare liberamente il Museo interattivo e osservare il cielo dalla terrazza, accompagnati dalla guida. In caso di brutto tempo l’osservazione diretta del cielo verrà sostituita con uno spettacolo ad hoc all’interno del Planetario digitale.

Lou Dalfin in Concerto a Oulx

Questa sera alle ore 21.30 il oncerto dei Lou Dalfin nell’ambito degli eventi estivi organizzati dal Comune di Oulx.

Festa Patronale di San Lorenzo a Cavour

Fino a questa sera a Cavour vi aspettano grandi eventi in occasione della Festa Patronale di San Lorenzo. E’ in programma tanta musica, concerti, sport, attività per bimbi.

Notte di San Lorenzo a Giaveno

La notte di San Lorenzo è una delle serate più attese dell’estate a Gioveno: ci saranno spettacolo pirotecnico, street food e shopping fra le bancarelle. Inoltre, apertura straordinaria del Museo Alessandri.

Stupinigi sotto le stelle

Per la Notte di San Lorenzo sarà possibile partecipare a una camminata a passo libero, aperta a tutti, nel Parco naturale di Stupinigi sul tracciato della storica Rotta Reale per un tracciato di circa 4 km. Si camminerà sotto le stelle cadenti, senza traffico e senza rumori se non quelli degli animali notturni del bosco, godendo della vista della Palazzina di Caccia illuminata al centro del giardino storico. Possibile inoltre partecipare ad approfondimenti sui lepidotteri, assistere a brevi recitazioni sulla figura di San Lorenzo, scoprire le costellazioni e i pianeti con il supporto di astrofili volontari esperti; ci sarà anche una postazione per la ginnastica e lo stretching e una per uno spuntino sotto le stelle.

Una notte al Museo Egizio

Nella notte di San Lorenzo, Club Silencio vi invita al Museo Egizio per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Nello spazio verde di “Cortile Aperto: Flora dell’antico Egitto” sarà possibile assistere allo spettacolo di videomapping sorseggiando freschi cocktail Martini e birre BrewDog. La serata sarà accompagnata dalla selezione musicale di Black Seed e da divertenti giochi culturali. Sarà inoltre possibile visitare il primo piano del museo e la Galleria dei Re, anch’essa sonorizzata per l’occasione dalla selezione in vinile di Francesco Lachina B2B Mercury Overdrive. Dall’esclusivo Roof Garden, infine, si potrà ammirare lo spettacolo del cielo stellato in un’atmosfera magica.

Visita animata “Borghi in Cammino” a Usseaux

Una visita guidata su due giorni "Notte di San Lorenzo" a Pian dell’Alpe / Cerogne in occasione del Festa d’Estate e a Plan di Cerogne e Margheria dell’Assietta (attività alpeggio).