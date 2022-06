Proseguono senza sosta i lavori per lo Student Hotel nella zona di Ponte Mosca

Proseguono senza sosta i lavori per lo Student Hotel a Ponte Mosca

Cumuli di macerie stanno sommergendo l'area abbandonata nei pressi di Ponte Mosca a Torino, per anni cruccio dell'amministrazione comunale: sono quelli dei vecchi stabili affacciati su via Aosta e corso Brescia, che presto saranno sostituiti dallo studentato “di lusso” The Student Hotel.

Ruspe al lavoro senza sosta

Le ruspe sono al lavoro senza sosta, sotto il torrido sole di questi primi giorni di giugno, per demolire quello che resta delle strutture: l'operazione è già stata completata su via Aosta, da dove sono ben visibili i resti di quello che fu, mentre per ora resistono le palazzine su corso Brescia, nonostante siano già state sventrate.

Il terzo Student Hotel in Italia

Il terzo The Student Hotel sul territorio italiano, dopo quelli di Firenze e Bologna, nelle intenzioni dell'omonima azienda aprirà entro il 2023 andando a rappresentare uno dei simboli della riqualificazione del quartiere voluta da Palazzo Civico.