C’erano una volta i merenderos: griglie spente alla Pellerina, nei parchi relax e quiete a Ferragosto

C’erano una volta i merenderos. Non sembra davvero Ferragosto quello vissuto nei parchi cittadini. Salvo qualche sporadico picnic infatti, sono letteralmente spariti i “grigliatori di professione”, quei gruppi molto numerosi di persone che prendevano d’assalto le aree verdi della città e i punti adibiti per l’occasione.

I merenderos hanno disertato il Ferragosto cittadino, preferendo il fresco della montagna. Val di Lanzo, Val d Susa, Val Chisone. Luoghi in cui rifugiarsi dal caldo che ha colpito Torino nelle ultime settimane. Il risultato? Parchi come la Pellerina, generalmente caotici, immersi in una quiete quasi irreale. A trionfare è il silenzio, che culla il riposo di qualche persona che all’ombra di un albero, su un asciugamano, decide di passare così il Ferragosto.

Non mancano poi i salutisti, che anche in una giornata solamente contraddistinta da grandi abbuffate, pratica sport nei viali alberati, dove l’ombra concede una tregua dalla calura estiva.