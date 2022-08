Nichelino, provoca incidente e poi scappa: la Polizia locale sulle tracce di una Fiat Panda

E' l'ennesimo caso che vede il protagonista di un incidente fuggire senza prestare soccorso. E' successo all'ora di pranzo oggi, mercoledì 17 agosto, a Nichelino, ma gli agenti della Polizia locale, con l'ausilio delle telecamere di zona, puntano a risalire all'identità della persona che, alla guida di una Fiat Panda, ha provocato un incidente in via Torino, nei pressi dell'incrocio con via Papa Giovanni.

La macchina, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe urtato una Vespa, con a bordo una persona che per fortuna non è rimasta ferita in modo grave. La Panda si sarebbe allontanata senza accertarsi dei danni arrecati a chi era alla guida del motociclo, che ha poi contattato la Polizia locale per raccontare quanto accaduto.

Ora gli agenti stanno indagando per risalire all'identità del conducente del veicolo fuggito dopo lo scontro.