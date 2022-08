Piero Angela, l'assessore Tresso lancia l'idea: "Dedichiamogli un polo della scienza"

Dopo la morte di Piero Angela, avvenuta sabato scorso, si sono moltiplicate le iniziative per rendere omaggio al grande giornalista e divulgatore scientifico, che ha saputo far appassionare alla scienza intere generazioni di italiani.

Tresso: "Dedichiamogli polo della scienza e della tecnologia"

C'è chi ha proposto di intitolargli una via, magari nella zona di via Verdi, sede torinese della Rai per cui Angela ha lavorato per 70 anni, qualcuno ha proposto di istituire una giornata nazionale della divulgazione scientifica in suo onore, l'assessore comunale al Verde della Città di Torino, Francesco Tresso, pensa invece di dedicare ad Angela un polo della scienza e della tecnologia: "Abbiamo già al Politecnico e nei nostri atenei molto materiale, si potrebbe realizzarlo al Palazzo del Lavoro, che é un capolavoro di architettura e di ingegneria".

Palazzo del Lavoro la possibile sede

In questo modo, lungo la dorsale del Po, si potrebbe creare un'area tecnologico-scientifica che idealmente coinvolgerebbe il Museo dell'Automobile e la futura biblioteca di Torino Esposizioni: "Questo edificio - aggiunge Tresso - merita finalmente di essere valorizzato, magari con un progetto un poco più coraggioso dell'ennesima galleria commerciale".

"Bisogna crederci", ha concluso l'assessore, ricordando che "in città come Bilbao l'edificio in sé è il museo (e guarda caso anche lì lungo un fiume, il Nerviòn, ndr)".