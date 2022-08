Viabilità, la proposta di Viale: "Intitolare a Piero Angela il sottopasso del Lingotto"

Un sottopasso per Piero Angela . E' questa la proposta presentata alla Commissione Toponomastica da Silvio Viale (Lista Civica Lo Russo). Il consigliere comunale ha inoltre richiesto che quello di piazza Statuto sia intitolato a Gianni Reinetti e Franco Perrello , prima unione civile a Torino, mentre quello di corso Grosseto a Maria Vellenda Farnè , prima donna laureata in medicina.

A motivare la tripla proposta è stato lo stesso Viale : " Progettato nel 1928 per attraversare la ferrovia in prossimità dello stabilimento industriale del Lingotto, nel dopoguerra allungato fino a Corso Unità d’Italia, il sottopasso ha accompagnato lo sviluppo della città senza avere mai avuto una intitolazione formale. E ora che sia intitolato ad un grande Torinese e il nome di Piero Angela ricorderà che cultura e scienza devono appartenere a tutti ".

Non manca poi il ricordo di Maria Velleda Farnè, la prima donna a conseguire la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino il 18 luglio 1878, diventatando "medica" in tempi di totalitarismo maschile. "Indubbia la grande rilevanza storica e culturale, come il forte significato simbolico e celebrativo". Per lei, il neo sottopasso di corso Grosseto-Potenza.