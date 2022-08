Moncalieri, ordinanza anti bivacco del sindaco per evitare vandalismo e malamovida

Il fenomeno della malamovida a Moncalieri ha riguardato soprattutto piazzale Aldo Moro e la cosiddetta 'terrazza multipiano', ma atti di vandalismo ed episodi di inciviltà da parte di bande di ragazzini sono stati segnalati anche in Borgo Navile, in viale Stazione e nel giardino di via Goito. Di qui la decisione del sindaco Paolo Montagna di firmare un'ordinanza anti bivacchi, con multe fino a 300 euro, per coloro che siano scoperti a prendere di mira le persone in attesa alla fermata del bus.

Multe fino a 300 euro

Un fenomeno confermato dalle forze dell’ordine con segnalazioni che riguardano sia le ore diurne che quelle notturne, momento in cui le panchine vengono utilizzate quale riparo, mentre durante la giornata sostano per ore “gruppi di ragazzi di varie nazionalità”. Presupposti che hanno convinto il sindaco a firmare l’ordinanza a tutela del decoro, ma anche della tranquillità delle persone che utilizzano le fermate del trasporto pubblico locale.

Rischio molestie e accattonaggio

“Queste aree sono situate a poche decine di metri dall’accesso al centro storico”, sottolinea Montagna, e questa situazione "oltre a creare disagio e insicurezza nelle persone, sta causando non pochi problemi nell’accessibilità e nelle fruizione del trasporto pubblico”, con assembramenti segnalati dalle forze dell'ordine per la presenza di soggetti che sostano per diverse ore consumando alcolici ed importunando la cittadinanza anche con molestie ed accattonaggio.

L'ordinanza punta quindi a prevenire situazioni che potrebbero portare ripercussioni in ordine all’igiene e sicurezza pubblica. Con la speranza che il timore di beccarsi una multa di qualche centinaia di euro convinca questi ragazzotti a tenere un comportamento più consono.