Terzo polo, ecco le scelte di Renzi e Calenda per Torino: da Ruffino a Merlo, passando per Napoli e Giuntoli

Anche il Terzo polo ha ufficializzato le sue scelte per le liste delle Elezioni Politiche del 25 settembre: depositati i nomi scelti dall'alleanza tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, che punta a confermare il buon risultato ottenuto in occasione delle Comunali di Roma.

Le scelte per la Camera

A guidare il Piemonte 1 Collegio 1 (plurinominale della Camera) l'ex Forza Italia Daniela Ruffino, seguita da Giuseppe Zurlino. Completano il quartetto Paola Barbero e lo storico esponente di Valsusa e Pinerolese, Giorgio Merlo.

Al collegio 2 (Moncalieri - Chieri) sempre Daniela Ruffino, seguita dall'ex collega di Forza Italia, Osvaldo Napoli, Angela Schifin e Gabriele Toccafondi.

Barbero, Napoli e Ruffino hanno un'ulteriore possibilità di essere eletti perché candidati anche all'uninominale, rispettivamente sui collegi di Collegno, Chieri e Moncalieri.



Insieme a loro, nel collegio di Torino spicca il nome dell'ex presidente dell'ordine degli architetti, Massimo Giuntoli, che in passato non aveva già nascosto le sue ambizioni politiche, mettendosi a disposizione del centrosinistra come candidato sindaco alle ultime Amministrative.



A completare il quintetto, nell'altro collegio di Torino, Katya Agate.

I nomi per il Senato

Per quanto riguarda il Senato, invece, a guidare in Piemonte 1 il collegio 1, Barbara Masini, seguita da Luciano Nobili. In terza posizione la parlamentare uscente di Italia Viva Silvia Fregolent (candidata all'uninominale anche su Torino), mentre chiude il quartetto Roberto Faggiano.

Il partito di Calenda e Renzi ha deciso di candidare all'uninominale per il collegio di Moncalieri Michel Bouquet.

"Carichi e sereni"

"Siamo carichi e sereni": ha esordito così, la deputata di Azione Daniela Ruffino, alla consegna delle liste elettorali del "terzo polo" con Italia Viva al Tribunale di Torino. Ruffino ha spento sul nascere anche le polemiche dovute al "ritiro" improvviso del coordinatore regionale del partito Gianluca Susta dalla candidatura: "Ci siamo sentiti stamattina - ha aggiunto - ed è sul pezzo, determinato a lavorare con noi come dimostrato dall'equilibrio della storia politica che lo contraddistingue. La scelta del singolo di rinunciare alla candidatura è un altro discorso, siamo in sintonia e amicizia".

In vista della campagna elettorale, infine, regna l'ottimismo: "Le liste - ha concluso Daniela Ruffino - sono rappresentative di tutto il territorio: siamo contenti e pronti per queste tre settimane che ci aspettano, grati al nostro leader Calenda che verrà sicuramente in Piemonte".