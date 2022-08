C'è una Ferrari ai piedi del Caval 'd Brons: Torino si prepara all'Autlook week, scatenando la passione per i motori

Cosa ci fa una Ferrari parcheggiata ai piedi del Caval 'd Brons? Alimenta la passione. Quella per i motori e le auto d'epoca, che dal 7 all'11 settembre saranno celebrati nelle vie del centro di Torino con la Autlook week. In un certo senso, quel che resta (o sarebbe meglio dire un'eredità, una discendenza diretta) di quel Parco Valentino che tanto appassionò, ma fece anche discutere, negli anni scorsi. Fino al travagliato trasloco a Milano dell'evento. Bandiere e pannelli sotto i portici Le vie del centro di Torino cominciano da questa settimana a colorarsi con bandiere e pannelli appesi che, da via Po a piazza San Carlo, racconteranno il motorsport scandendo il conto alla rovescia. Sarà piazza San Carlo il cuore della manifestazione che si svolgerà dal 7 all’11 settembre, il museo a cielo aperto dove saranno esposti oltre 50 modelli iconici di tutti i tempi di Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP, opere d’arte contemporanea di una mostra gratuita per il pubblico che farà parte dei festeggiamenti per il centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza.





“Torna a Torino un grande evento motoristico nell’anno del centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza - commenta Andrea Levy, presidente di Autolook Week Torino -. Il pubblico potrà ammirare i modelli più iconici di auto e moto sportivi in piazza San Carlo, dal 7 all’11 settembre, e potrà vederli anche in versione dinamica durante le sfilate in centro città. Un evento gratuito che sarà un’immersione nella passione per il motorsport nella settimana del Gran Premio di Monza”. Premiazione alle Ogr

I grandi nomi del motorsport mercoledì 7 settembre alle OGR per Autolook Awards

Team di Formula 1, costruttori, piloti e giornalisti saranno al centro della cerimonia di premiazione degli Autolook Awards, che si svolgerà alle OGR a partire dalle 17 e che sarà condotta da Federica Masolin, giornalista Sky. I premi Autolook Awards sono stati assegnati dalla Giuria Autolook e riguardano le varie declinazioni della comunicazione messe in atto dai grandi brand del motorsport, come le livree, gli spot, lo stile dei motorhome e la visione degli aspetti sociali.





Alle 19 in piazza San Carlo ci sarà lo show dinamico, un’inaugurazione spettacolare dedicata al pubblico che potrà veder sfilare a pochi metri alcuni tra i modelli che hanno scritto la storia del motorsport. Nel circuito cittadino creato tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello si svolgerà la parade di Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP. La sfilata sarà condotta da Federica Masolin e vedrà la presenza delle istituzioni politiche e i rappresentanti dei vincitori degli Autolook Awards appena conclusi alle OGR.

Sfilate tematiche sabato 10 e domenica 11 settembre

Sabato 10 settembre sarà la volta della rievocazione storica Torino-Stupinigi-Torino di modelli ultracentenari organizzata da ACI Torino in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Automobile. Domenica 11 settembre sarà il momento di supercar e hypercar moderne, esemplari di tecnologia e design in sfilata nelle strade della città.

Faster ed Evolution, le mostre culturali di Autolook Week Torino

Dal 7 all’11 settembre le immagini delle vetture Formula 1 più iconiche saranno a disposizione del pubblico di appassionati grazie alle mostre fotografiche organizzate durante Autolook Week: le OGR di Torino ospiteranno la mostra FASTER, che racconta il mondo delle protagoniste del motorsport attraverso gli scatti di 20 fotografi internazionali. Mentre l’evoluzione stilistica e motoristica delle più belle auto di Formula 1 dal 1950 al 2022 sarà raccolta nella mostra EVOLUTION a cura di Paolo D’Alessio, curatore culturale di Autolook.