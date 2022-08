Nichelino piange Salvatore Iofrida, noto commerciante e a lungo assessore

Nichelino è in lutto per la scomparsa di Salvatore Iofrida, noto commerciante nel campo dei mobili e delle pompe funebri, che fu a lungo assessore negli anni Ottanta.

Dall'Aspromonte a Nichelino

Aveva 79 anni ed era arrivato giovanissimo dalla Calabria, negli anni in cui milioni di persone lasciavano il sud per cercare fortuna e lavoro tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Tanti coloro che lo hanno ricordato con affetto sui social, tra cui l'ex vice sindaco di Nichelino (e consigliere regionale) Angelo Auddino: "Hai lavorato tanto arrivando dalla Calabria in tempi difficili. Hai svolto una funzione pubblica con passione e dedizione, per amore del prossimo e della nostra città".

Assessore durante gli anni del sindaco Crupi

Chi lo aveva conosciuto bene lo descrive come una persona umile e di grandi valori, che aveva cercato di portare anche in politica, diventando assessore negli anni in cui Nichelino era guidata da Teodoro Crupi.