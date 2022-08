Un Labrador in famiglia? Tutto ciò che devi sapere

La scelta di adottare o acquistare un cane non è da prendere alla leggere, significa fare entrare un nuovo membro in famiglia, con bisogni e necessità. Adottare dei cuccioli di labrador è un’ottima scelta per una famiglia, si tratta di una razza antica con caratteristiche e tratti specifici. Cosa dovete aspettarvi dal vostro nuovo amico? Labrador e bambini: l’inizio di una grande amicizia Se dovessimo scegliere un’unica parola per definire i labrador, sarebbe giocherelloni. Questi animali rimangono sempre un po’ cuccioli anche da adulti e per questo saranno dei compagni di gioco unici per i vostri figli. Tra tutte le razze sono quelle dotate di maggior pazienza, tratto che li rende particolarmente adatti anche ai più piccoli. Sono animali dinamici ed esuberanti, non si stancheranno mai di recuperare bastoncini e palline, giocare a frisbee e correre a perdifiato. Finito di giocare, inizia l’altra attività preferita dai labrador: le coccole. Accoccolarsi vicino al loro piccolo amico, farsi accarezzare e stare appiccicati renderà felici e rilassati tutti, indipendentemente dal numero di zampe. D’altronde chi può sentirsi triste quando un musetto simile si strofina sulle gambe? Non sono particolarmente territoriali, quindi non sono infastiditi dalla presenza di tante persone. Avere ospiti ed estranei in casa non innesca l’istinto di difesa del territorio e non li stressa, anzi più persone che giocano e che li coccolano sono sempre bene accette. Salute e bisogni: come prendersi cura di un labrador Sono cani che amano la compagnia e detestano la solitudine, sappiate che lasciarli soli in giardino mentre la famiglia è in casa li farà soffrire molto. Allo stesso modo stare chiuso in casa senza compagnia per tutta la giornata è il modo migliore per renderlo infelice e nervoso. La loro razza ha bisogno di movimento e attenzioni, è importante che ogni giorno abbiano dei momenti per correre, giocare e smaltire le energie. Fate attenzione a non limitarvi ad una passeggiata di 10 minuti per i bisogni, questi cani sono un vulcano di energie, prendetevi cura di loro.

Fare molto movimento per un labrador è fondamentale per il suo benessere psicologico, ma anche per quello fisico. Questa razza è caratterizzata da un appetito superiore alle reali necessità fisiologiche e sono geneticamente predisposti ad accumulare grasso.

Per salvarli dall’obesità è importante mantenerli attivi e fare attenzione all’alimentazione: banditi dolci e avanzi dei pranzi umani, benvenuti pasti semplici a base di carne e verdura. L'interpretazione del mendicante affamato di un labrador è degna di un premio Oscar, resistere non è facile, ma ricordatevi che lo fate per il loro bene.

Un cane educato è un cane equilibrato

Nonostante siano cani docili e tranquilli, è sempre consigliabile portarli ad un corso di educazione cinofila fin da cuccioli. Ricordate che sono comunque dei cani di taglia medio-grande e se non rispondono ai vostri richiami sarà complicato anche fare attività semplici come passeggiare per strada o andare in vacanza.

Un cane ben educato è un cane che sa gestire le occasioni di incontro con altri cani e umani, rispondendo in maniera positiva anche agli imprevisti. In questo modo non ci saranno problemi a portarlo sempre con voi, dal ristorante all’albergo, senza stress per nessuno.

Senza contare che il loro carattere docile e la loro intelligenza vivace, rende i Labrador una delle razze meglio predisposte all’addestramento. Non a caso sono scelti per attività come la ricerca di dispersi, l'assistenza ai disabili o la pet therapy.

Come prepararsi all’arrivo del cucciolo

Ormai è deciso, avete selezionato l’allevamento e il cucciolo arriverà presto a casa. Ma come prepararsi per il suo arrivo?

Le cose assolutamente indispensabili sono:

Una cuccia in plastica di dimensioni adatte anche all’età adulta

Due ciotole di metallo pesanti, per l’acqua e il cibo

Un paio di giochi in plastica per cani

Una spazzola per pulirgli il pelo

Collare e guinzaglio per le uscite

Un kennel per i viaggi in auto

Sarà utile identificare già un veterinario in zona a cui affidarsi e pensare dove lasciarlo quando non sarete in casa. I cuccioli, come i bambini, sono imprevedibili, pertanto nei primi mesi se lasciati soli potrebbero fare dei danni o farsi del male. La soluzione è predisporre un’area chiusa sicura e priva di rischi.