Moncalieri lancia il progetto "Un aiuto in più" per sostenere fragili e famiglie in difficoltà

Il Comune di Moncalieri, che in questi anni si è sempre segnalato per un sistema di welfare locale che vede un’integrazione importante tra servizi del lavoro, del sociale e delle politiche abitative, a contrasto di una vulnerabilità sociale ancora diffusa, lancia il progetto "Un aiuto in più" per sostenere i fragili e le famiglie in difficoltà.

Obiettivo sostenere nuclei e persone più deboli

L'emergenza Covid per quasi due anni e poi il caro bollette e il boom dell'inflazione generate dalla guerra scoppiata in Ucraina hanno portato al disagio economico e all'esclusione sociale nuclei e persone più deboli. Di qui l'idea dell'Amministrazione di realizzare, in collaborazione con l’associazionismo e il privato sociale del territorio, riconoscendone ruolo ed autonomia e sostenendone le azioni, un sistema in grado di affiancare gli strumenti di sostegno al reddito già presenti.

L'intento è quello di fornire una risposta sia alle esigenze di carattere ulteriore e specifico provenienti da famiglie già beneficiarie di sussidi e ausili finanziari, sia alle situazioni di difficoltà sorte, spesso improvvisamente, presso famiglie la cui condizione socio-economica non consenta l'intervento dell'assistenza economica del Comune (o di forme analoghe di sussidio).

Il progetto Salute

A questo primo progetto si affianca quello "Un aiuto in più - Salute" elaborato e costruito per esigenze di carattere sanitario che possono riguardare i singoli cittadini, così come fasce particolari della popolazione e la collettività nel suo complesso. La Città di Moncalieri intende realizzare i progetti in oggetto attraverso l’attività e la collaborazione di realtà attive sul territorio comunale ed afferenti al mondo dell’associazionismo e del volontariato.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione per l’attuazione dei progetti Un aiuto in più e Un aiuto in più - Salute avviene quindi - nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

Si cercano enti e associazioni del privato sociale

Il Comune provvede al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un importo annuo di 20.000 euro (dei quali 1.000 potranno essere dedicati a spese di carattere amministrativo e gestionale del soggetto gestore) per il progetto "Un aiuto in più", mettendo sul piatto 10 mila euro per quello dedicato alla Salute. L'Amministrazione si riserva la possibilità di adeguare l’importo del contributo annuo in corso d’opera, previa verifica dell’andamento del progetto, dei costi già sostenuti dall’Associazione e delle disponibilità di bilancio.

Il 4 settembre scadrà il termine per le domande di manifestazione di interesse da parte di enti, associazioni di volontariato e coloro che vorranno prendere parte all'iniziativa.

Per ulteriori info: Servizio politiche sociali: via Principessa M. Clotilde, 10 (pt) - 10024 - Moncalieri; tel. 0116401450/449/437; mail: politiche.sociali@comune.moncalieri.to.it