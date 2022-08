Attività fisica per tutti alla Pellerina: torna la Festa dello Sport organizzata dalla Circoscrizione 4

Attività all'aria aperta in queste ultime settimane d'estate

Domenica 4 settembre torna la Festa dello Sport organizzata dalla Circoscrizione 4 di Torino: dalle 10 alle 18, presso il Parco della Pellerina, sarà infatti possibile richiedere informazioni, provare e seguire dimostrazioni di moltissime discipline individuali e di squadra grazie alla collaborazione con oltre 30 associazioni del territorio.

L'appuntamento

Il punto di ritrovo è fissato presso lo stand informativo posizionato in corso Appio Claudio 106. La partecipazione all'evento è libera e gratuita e permetterà a tutti i cittadini senza distinzione alcuna di conoscere al meglio le proposte della città in ambito sportivo e praticare quell'attività fisica utile al benessere non solo fisico; diverse, inoltre, saranno anche le proposte rivolte a persone con disabilità.

Le attività

Le attività proposte saranno calcio a 5, basket, pallavolo, hitball, yoga, pilates, allenamenti funzionali, nuoto, aquagym, fitness in acqua, nordic walking, pole dance, balli latinoamericani, hip hop, danza verticale, arti marziali, tennis, padel, tennis tavolo e moltissime altre. In caso di pioggia la Festa si svolgerà domenica 11 settembre allo stesso posto e alla stessa ora.