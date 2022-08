Finti finanzieri raggirano una pensionata di Moncalieri

L'ennesimo caso di truffa ai danni di anziani ha avuto come vittima una pensionata di Moncalieri, che si è vista svuotare i cassetti dove custodiva oro e preziosi.

Finti finanzieri in azione

Il raggiro è stato portato a termine da due finti finanzieri, che con la scusa di essere in zona per controlli sono riusciti a convincere la donna ad aprire loro la porta. La scusa che è volevano vedere le planimetrie della casa per una verifica per conto dell'Agenzia delle Entrate.

Poi la storia è finita come purtroppo è già successo tante altre volte: la donna è stata tenuta impegnata da uno dei due truffatori, mentre l'altro provvedeva a svaligiare la stanza vicina. I due si sono poi dileguati alla velocità della luce e all'anziana, una volta accortasi del furto, non è rimasto altro che presentare denuncia.

Signora scippata in via XXV Aprile a Nichelino

A Nichelino, invece, brutta avventura per una signora, scippata ieri in via XXV Aprile mentre stava tornando dalla spesa al supermercato. Tutto è avvenuto nel giro di pochi istanti, evidentemente i ladri avevano adocchiato la persona e stavano solo attendendo il momento giusto per entrare in azione, magari in un punto non coperto da telecamere.

La donna, dopo essere stata aiutata da altri passanti, richiamati dalle sue urla, ha poi denunciato l'accaduto ai carabinieri.