Maxime Mbandà racconta il suo libro "Fuori dalla mischia" sabato 10 settembre a Varese

Per il gran finale della prima edizione di “SportivaMente - il Festival dei Libri Sportivi”, sarà Maxime Mbandà a raccontare la sua esperienza: l’appuntamento è per sabato 10 settembre 2022, alle 21.45, in Piazza Monte Grappa a Varese, il rugbysta presenterà il suo libro Fuori dalla mischia - Lettera a mio figlio sul rugby, l’amore, la vita, pubblicato da Piemme.

MAXIME MBANDÀ

Terza linea delle Zebre dal 2016, nel 2019 ha partecipato con la Nazionale italiana alla Coppa del Mondo in Giappone. Nel 2020, durante la pandemia, ha prestato servizio volontario in ambulanza per la Croce Rossa di Parma, attività che gli è valsa l’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica.

La sua presentazione sarà preceduta da quella del pugile e vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra, nel 2012, Vincenzo “Matrix” Mangiacapre, alle 20.45.

ORGANIZZATORI, PATROCINI E SPONSOR

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con l’Associazione Culturale CUADRI e il Gruppo Editoriale MoreNews, con il patrocinio dei Comuni di Busto Arsizio, Laveno Mombello e Varese, oltre a Coni Lombardia e Sport & Salute, Panathlon Varese e Malpensa, Polha Varese.

SportivaMente è sostenuto da Camera di Commercio e Varese Sport Commission, Acqua Valmora, Sirio - Centro Medico Polispecialistico, Concessionaria G&G Renault Paglini e Stamperia Olonia.

L'appuntamento, inoltre, è realizzato in partnership con le società sportive Pallacanestro Varese e Aurora Pro Patria.

Le altre tappe di SportivaMente sono martedì 6 e mercoledì 7 a Busto Arsizio, giovedì 8 a Varese, venerdì 9 settembre a Laveno Mombello.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI

Per restare aggiornati su ospiti, libri e appuntamenti di SportivaMente, è disponibile il sito www.festivaldeilibrisportivi.it. Per ricevere ulteriori informazioni, potete scrivere a ufficiostampa@festivaldeilibrisportivi.it.