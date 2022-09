Blitz di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili nelle zone della movida: ecco cosa hanno scoperto

Nella notte tra sabato e domenica, polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e municipale hanno effettuato dei servizi di vigilanza nelle aree di piazza Santa Giulia, piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore, San Salvario e Quadrilatero Romano, note per essere importanti centri di aggregazione nei fine settimana.

Nell’arco dei controlli effettuati sulla condotta delle attività commerciali nella zona, sono state elevate tre sanzioni amministrative nei confronti di tre locali in piazza Santa Giulia, via Delle Orfane e piazza Vittorio Veneto. Il primo è stato sanzionato per l’assenza del cosiddetto pre test alcolemico, mentre gli altri due sono stati sanzionati rispettivamente a causa dell’elevato volume della musica e per la vendita di bevande in contenitori di vetro.