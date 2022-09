Cane scappa da casa in zona Madonna del Pilone: ritrovato dai proprietari dopo l'appello sui social

Un cane è stato smarrito ieri in zona Madonna del Pilone. E ora i proprietari cercano aiuto anche sul web per ritrovarlo. La storia ha avuto per fortuna un lieto fine: l'animale è infatti stato ritrovato.

"Lunedì 5 settembre è scappato dal nostro giardino in corso casale 102 a Torino, zona Madonna del Pilone, un cane di un anno di nome Chili", avevano scritto i proprietari, nell'appello rivolto ai residenti della zona. "E' un incrocio tra un bassotto e un Boston terrier, ha l'aspetto di un bassotto robusto, è tutto nero tigrato. Ha il microchip ed un collare azzurro con i numeri di telefono. E' buono e non morde".