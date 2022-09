Malattie tropicali, a Torino un convegno per accendere i riflettori sulla malattia del Chagas

Il 24 settembre 2022, presso il Centro Servizi per il Volontariato – Vol.To di Torino (Via Giolitti 21) si terrà dalle ore 10 il Convegno Malattie Tropicali Neglette e la Salute della Donna e del Bambino: Focus sulla Malattia di Chagas. È il primo convegno di approfondimento su questi temi che si svolge nella città di Torino e per l’occasione è previsto l’intervento tecnico-scientifico di esperti locali e di livello nazionale e internazionale.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) include, a tutt’oggi, 20 malattie o gruppi di malattie tra le Malattie Tropicali Neglette (NTDs), molte delle quali a carattere infettivo, causate da virus, batteri, parassiti, funghi e tossine. Lo scopo del convegno è richiamare l’attenzione su queste patologie e facilitare la messa in opera di interventi che ne riducano l’impatto sulla salute pubblica. Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare in materia di accesso a farmaci e test diagnostici, di vaccini, di lotta ai vettori, di salute pubblica veterinaria, di accesso ad acqua potabile, di formazione del personale sanitario, ecc. Promuovere, diffondere e rafforzare politiche sanitarie che tengano conto delle malattie tropicali neglette si inserisce, poi, anche nell’attuale sforzo di raggiungimento dei Sustainable Development Goals come richiesto dalle Nazioni Unite nel 2015.

Nel corso dei lavori verrà illustrato l’impatto delle malattie tropicali neglette (NTDs) in un contesto non endemico come quello italiano e piemontese, ponendo grande attenzione anche alla malattia di Chagas che ha un importante impatto nel settore della salute materno-infantile e, quindi, anche sul sistema sanitario regionale.

La malattia di Chagas è poco conosciuta, anche in Italia, nonostante si stimino 6/7 milioni di persone colpite in tutto il mondo. Per movimenti migratori della popolazione latino-americana verso altri continenti, il Chagas non è solo presente nelle aree endemiche dei 22 paesi dell’America Latina, ma anche in aree non endemiche come il Canada, alcuni paesi del Pacifico Occidentale e molti paesi europei tra cui da alcuni anni anche l’Italia.

Interverranno nel corso della giornata i seguenti relatori:

• Dr. Albajar-Viñas Pedro – Responsabile del controllo della Malattia di Chagas, presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Ginevra

• Dr. Angheben Andrea – Responsabile UOS di Malattie Infettive e Tropicali presso il Dipartimento di Malattie Infettive - Tropicali e Microbiologia dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria Negrar. Verona

• Dr.ssa Anselmi Mariella – Assessora della Federazione Findechagas e membro del gruppo tecnico Informazione, Comunicazione ed Educazione del programma di controllo della malattia di Chagas della OMS. Verona

• Dr. Bertero Domenico – Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino OMCEO. Torino

• Prof. Bruschi Fabrizio – Professore dell’Università di Pisa - Responsabile del Programma Monitoraggio delle parassitosi e formulazione di nuovi algoritmi diagnostici AOUP e Presidente della Società Italiana di Parassitologia (SoIPa). Pisa

• Dr.ssa Busso Margherita – Responsabile SS Mi.Sa Migrazione e Salute, presso Asl Città di Torino Osp. Amedeo di Savoia. Torino

• Dr. Calleri Guido - Presidente Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale (SIMET). Direttore f.f. SC Malattie Infettive e Tropicali, presso ASL Città di Torino, Osp. Amedeo di Savoia. Torino

• Dir. Minola Mario – Direttore degli Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali del Piemonte. Torino

• Prof. Zammarchi Lorenzo – Consigliere Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale (SIMET). Professore Associato di Malattie Infettive e Tropicali, Università di Firenze.