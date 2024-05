Sport e solidarietà: la Hope Color sostiene la Fondazione Ospedale Regina Margherita

A rendere speciale una manifestazione è anche lo scopo per cui la si organizza. La Hope Color di Rivarolo Canavese, in programma domenica 19 maggio, ha una motivazione forte che la accompagna.

La coloratissima e divertentissima camminata inclusiva di 4,5 chilometri organizzata dalla ASD Hope Running Onlus di Chivasso, realtà da sempre a tematiche quali la disabilità, l’inclusione, la solidarietà, la fratellanza e il sostegno reciproco, è inserita all’interno dello Sport IN Festival, progetto innovativo e di welfare territoriale pensato per usare lo sport come strumento di inclusione, coinvolgendo l'intera comunità rivarolese. Lo Sport IN Festival è organizzato da CSEN Piemonte e vede coinvolte nella macchina organizzativa diverse associazioni, tra cui Poli 3.0, Fuori Onda, Istituto di Istruzione Superiore Aldo Moro, Cross SSD, Palestra Mirabai e la stessa Hope Running. Tante altre realtà hanno già confermato la loro partecipazione: Centro Famiglie, Eclectica, Asilo Nido Comunale “Il Girotondo”, Rivarolese 1906, Usac Rivarolo Basket, Pro Loco Rivarolo Canavese, Rem Bu Kan – Karate Do, Amici del Castello Malgrà, Team Durbano Gas Energy Rivarolo 77, Atletica Rivarolo, Accendi Lo Spirito, Insuperabili, Club Alpino Italiano Sezione di Ivrea e Cooperativa Sociale Airone di Monteu da Po.

Ma c’è di più, molto di più. In occasione di questa autentica festa delle diversità, aperta a tutti, da vivere con il sorriso e la voglia di divertirsi, il Comitato Organizzatore della Hope Color ha avviato una raccolta fondi a favore della Fondazione Ospedale Regina Margherita – FORMA Onlus. Una prestigiosa collaborazione quella con questa Fondazione nata nel 2005, che destina i fondi raccolti al suo Ospedale dei bambini, perseguendo obiettivi importanti come l’acquisto di attrezzature scientifiche di eccellenza, la promozione di percorsi formativi a sostegno dei servizi e dei reparti ospedalieri, l’ospitalità a bambini e famiglie che vengono dalle parti più povere d’Italia e dalle nazioni più disagiate e molto altro.

La Hope Color diventa così un vero e proprio tripudio di colori che unisce simbolicamente sport, speranza e gioia. Lungo il percorso, con partenza e arrivo presso la Polisportiva Rivarolese di via Trieste 84 a Rivarolo Canavese, i partecipanti si troveranno immersi in una pioggia colorata. Un’esperienza indimenticabile, piena di energia positiva e adrenalina!

Ultimata la consegna dei kit evento, alle ore 15,30 inizierà il Color Party, con un divertentissimo riscaldamento muscolare in compagnia di Federica Ravot e Michele Campagna della Palestra Mirabai di Volpiano. Alle ore 16,00 l’attesissima grande partenza della Hope Color, con i partecipanti che lungo il percorso allestito nel centro di Rivarolo Canavese saranno accompagnati dall’animazione dell’instancabile Antonio Augelli dell’Asd Accendi Lo Spirito di Settimo Torinese e dalle magliette gialle della Hope Running.

Ci si può iscrivere all’evento online al link https://join.endu.net/entry?edition=87065.