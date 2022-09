Università, la carica dei 2500 candidati per 477 posti per diventare medici e dentisti

Sono 2521 - da tutto il Piemonte e non solo - i candidati che oggi tenteranno di aggiudicarsi i 477 posti a disposizione per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università di Torino.

Numeri in crescita rispetto al 2021

Numeri in crescita rispetto allo scorso anno di 300 unità, a cui si aggiungono quelli raddoppiati degli iscritti al test per Medicina e Chirurgia in inglese (1.134 candidati di cui 765 a Torino, gli altri sono nelle sedi estere del British, ndr) in programma il 13 settembre.