Qualità dell'aria: nessuno è attento come il Piemonte. E presto raddoppieranno i controlli

Il Piemonte è la regione leader, a livello nazionale, nel monitoraggio della qualità dell'aria e nell'analisi dell'influenza delle sostanze inquinanti e dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi. Sono ben 5 sui 10 totali, infatti, i siti del sistema LIFE MODERn (NEC) presenti sul territorio e più precisamente in Val Sessera (Biella), sui laghi Paione Inferiore e Superiore, sul lago di Mergozzo e sul torrente Cannobino (Verbania).

Obiettivo: raddoppiare i siti e elaborare nuovi indicatori

Il progetto è realizzato con il contributo della Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE, è coordinato dai Carabinieri in collaborazione con diversi enti di ricerca scientifica tra cui CNR, Crea, Enea, Legambiente, TerraData, Università di Camerino e Università di Firenze. Il prossimo obiettivo è quello di raddoppiare i siti e non solo: “Attualmente - sottolinea il tenente colonnello dei Carabinieri Stefano Testa – ne sono presenti 6 in ecosistemi terrestri e 4 in ecosistemi acquatici, vorremmo portarli a un totale di 20 raggiungendo quota 10 per entrambi. Stiamo anche elaborando 18 nuovi indicatori in modo da consentire un'analisi ancora più approfondita”.

I “Cleaner days” a Torino

In occasione della Giornata Internazionale dell'Aria Pulita, prevista ogni 7 settembre, a Torino sono andati in scena diversi appuntamenti previsti nell'ambito dei “Cleaner days” organizzati proprio per valorizzare la rete di monitoraggio: oltre a una tavola rotonda tra diversi enti pubblici e privati legati al mondo dell'ambiente, anche un aperitivo scientifico con gli studenti universitari e alcune attività per le scuole.