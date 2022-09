Ancora una tubatura rotta a Moncalieri, corso Trieste invaso dall'acqua

Moncalieri continua a fare i conti con i guasti e le rotture alle tubature dell’acqua, che producono disagi e problemi alla circolazione. E' il terzo caso nel giro di pochi giorni, dopo che venerdì la rottura di una grossa tubatura aveva costretto la Polizia locale a chiudere l'accesso a via Petrarca.

Corso Trieste invaso dall'acqua

Il problema questa volta si è registrato in corso Trieste, all’altezza del distributore di benzina vicino la sopraelevata. Come già successo in via Petrarca e poi anche in via Tenivelli, l’acqua ha invaso la strada e obbligato gli operai ad un intervento rapido per chiudere la falla.

Cantiere Smat, problemi alla circolazione

Intanto da ieri, lunedì 12 settembre, è stato aperto ieri il cantiere Smat tra largo Pastrengo il ponte della ferrovia, che obbliga alla chiusura la porzione di piazza del Mercato davanti a Cascina Nonna Mariuccia. Gli operai devono sostituire una porzione dell’impianto dell’acquedotto e per farlo hanno bisogno che quel tratto resti chiuso alle auto: I lavori dureranno due settimane.

Ma questo, nell'immediato, ha causato rallentamenti e problemi alla circolazione, con residenti e persone che si devono recare a Moncalieri per lavoro che hanno denunciato la mancanza di una adeguata segnalazione.