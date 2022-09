Bonus Trasporti, Gtt attiva anche WhatsApp. Oltre 10mila richieste

Sono oltre 10 mila i torinesi che hanno acquistato abbonamenti Gtt con il bonus Trasporti. E così l'azienda di corso Turati ha deciso di attivare un nuovo canale informativo via WhatsApp. Scaricabile dallo scorso 1 settembre, la misura messa in campo dal Ministero del Lavoro dà diritto a chi ha un reddito al di sotto dei 35mila euro ad uno sconto massimo di 60 euro per comprare un abbonamento ai mezzi,

80% di richieste online

Circa l’80 % delle richieste ha riguardato un tagliando di tipo annuale. Il valore medio dello sconto è stato pari a 54 €. Molto positiva anche la risposta alle modalità di acquisto online, proposta dall’azienda a partire dallo scorso 8 settembre: oltre il 70% degli acquisti è stato effettuato così, mentre il restante si è recato ai Centri di Servizio al Cliente.

Dopo la pandemia riprende il tpl

Il dato si inserisce in un una ripresa dell’attenzione per il trasporto pubblico, dopo la crisi pandemica. Sono 15 mila gli abbonamenti annuali under 26, utilizzati prevalentemente da studenti, già acquistati da inizio settembre. Anche in questo caso si conferma la preferenza per l’ e-commerce (60%).

Arriva WhatsApp

La novità del bonus ministeriale ha prodotto una forte richiesta di informazioni. Gtt, oltre che con il sito www.gtt.to.it e con messaggi sui principali canali social (Facebook, Twitter, Instagram e il canale Telegram), opera con il Call Center che in questi giorni è interessato da un numero elevatissimo di chiamate: solo a settembre sono stati oltre 8mila i clienti che si sono rivolti a questo servizio. Per questo l'azienda ha deciso di attivare WhatsApp, che consentirà di inviare brevi messaggi (non telefonate) relativi al bonus trasporti al numero 348 6995185. Un team di operatori risponderà al messaggio.