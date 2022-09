Un weekend di festa per Borgo Campidoglio tra birra, uva, editoria e arte per tutti

Borgo Campidoglio si conferma come uno dei quartieri torinesi più vivi: nel weekend, infatti, sono in programma diversi eventi tra graditi ritorni e novità assolute. Le parole d'ordine saranno birra, uva, editoria e arte con un occhio di riguardo all'accessibilità.

Sabato 17

Si partirà sabato 17 con un nuovo appuntamento del progetto Mau for All, ciclo di visite guidate inclusive organizzato dal Museo d'Arte Urbana in collaborazione con Associazione Volonwrite, Compagnia 3001 e CulturalWay. L'appuntamento è fissato per le 15.30 davanti alla chiesa di Sant'Alfonso (corso Tassoni angolo via Cibrario, ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti): le opere realizzate sui muri del borgo verranno rese accessibili a persone cieche, ipovedenti e sorde grazie alla teatralizzazione a cura dell'attrice Adriana Zamboni e all'interpretariato LIS; al termine della visita si svolgerà una degustazione di prodotti sardo-piemontesi a cura del sommelier ONAV Leonardo Porcu presso la sede dell'Associazione dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci” in via Musinè 5.

Sempre sabato pomeriggio, dalle 15 alle 17, presso la Birreria Dogana di via Rocciamelone 12 verrà presentata la Guida alle Birre d'Italia 2023 (Slow Food Editore) con la partecipazione dei curatori Eugenio Signoroni e Luca Giaccone. Nel corso dell'evento è prevista una degustazione a pagamento di birre e sidro piemontesi in compagnia dei produttori.

Domenica 18

Domenica 18, invece, Campidoglio si preparerà all'imminente arrivo dell'autunno con la tradizionale Festa dell'Uva: dalle 9 alle 20, via Nicola Fabrizi verrà chiusa al traffico veicolare per ospitare bancarelle di prodotti tipici e artigianali con negozi aperti e animazione durante tutto l'arco della giornata, mentre alle 16.30 è in programma la “pigiatura dell'uva”. Ad arricchire di significati l'evento ci saranno la Mostra Mercato degli Editori Piemontesi Indipendenti (in collaborazione con Voglino Editrice e Comitato Editori Piemonte) e una visita guidata alla chiesa di Sant'Alfonso, al Museo d'Arte Urbana e al Rifugio Antiaereo di piazza Risorgimento (costo 14 €); saranno presenti anche stand di Slow Food e LAV – Lega Antivivisezione. L'organizzazione è affidata a Federvie, Centro Commerciale Artigianale Naturale Campidoglio, Mau e Galleria Campidoglio.